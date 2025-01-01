До 8 тепла, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 января
В четверг, 2 января, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, дневная — от 3 до 8 тепла.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 2 января, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.".