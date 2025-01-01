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До 8 тепла, шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 2 січня

Погода 20:45   01.01.2025
Олена Нагорна
До 8 тепла, шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 2 січня

У четвер, 2 січня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, денна – від 3 до 8 тепла.

Вітер південно-західний – 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 20:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 2 січня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.".