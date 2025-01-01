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Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину

Происшествия 22:45   01.01.2025
Елена Нагорная
Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину

В хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова вечером 1 января произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

Сообщение о возгорании в одноэтажной постройке поступило в 19:08. Огонь распространился на 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое мужчин, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах. В 19:40 пожар локализовали, а в 21:52 полностью потушили. Предварительная причина его возникновения — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 22:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова вечером 1 января произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.".