Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину

В хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова вечером 1 января произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

Сообщение о возгорании в одноэтажной постройке поступило в 19:08. Огонь распространился на 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое мужчин, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах. В 19:40 пожар локализовали, а в 21:52 полностью потушили. Предварительная причина его возникновения — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.