Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину
В хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова вечером 1 января произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.
Сообщение о возгорании в одноэтажной постройке поступило в 19:08. Огонь распространился на 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое мужчин, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах. В 19:40 пожар локализовали, а в 21:52 полностью потушили. Предварительная причина его возникновения — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 22:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В хозяйственном здании на территории кладбища в Холодногорском районе Харькова вечером 1 января произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.".