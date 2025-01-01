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Двоє чоловіків загинули на цвинтарі в Харкові: у ДСНС назвали причину

Події 22:45   01.01.2025
Олена Нагорна
Двоє чоловіків загинули на цвинтарі в Харкові: у ДСНС назвали причину

У господарській будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова ввечері 1 січня сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє чоловіків.

Повідомлення про загоряння в одноповерховій споруді надійшло о 19:08. Вогонь поширився на 20 квадратних метрів. Внаслідок події загинули двоє чоловіків, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місце виїжджали два відділення служби порятунку на автоцистернах. О 19:40 пожежу локалізували, а о 21:52 повністю загасили. Попередня причина її виникнення – порушення правил безпеки під час експлуатації печі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 22:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У господарській будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова ввечері 1 січня сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє чоловіків.".