Двоє чоловіків загинули на цвинтарі в Харкові: у ДСНС назвали причину

У господарській будівлі на території цвинтаря у Холодногірському районі Харкова ввечері 1 січня сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє чоловіків.

Повідомлення про загоряння в одноповерховій споруді надійшло о 19:08. Вогонь поширився на 20 квадратних метрів. Внаслідок події загинули двоє чоловіків, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місце виїжджали два відділення служби порятунку на автоцистернах. О 19:40 пожежу локалізували, а о 21:52 повністю загасили. Попередня причина її виникнення – порушення правил безпеки під час експлуатації печі.