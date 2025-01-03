СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько
Фото: Олег Синегубов
О подорожании стоимости проезда с 4 января передает телеграм-канал «Транспорт Харькова» ссылаясь на объявления, размещенные в автобусах перевозчика.
«С 4 января 2025 года стоимость проезда на коммерческих автобусных маршрутах №75, №209, №220, №237 и №259 будет изменена», – написано в сообщении.
Вместо 20 гривен проезд будет стоить 25 гривен.
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- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: проезд, тарифы на проезд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 15:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подорожании стоимости проезда с 4 января передает телеграм-канал «Транспорт Харькова» ссылаясь на объявления, размещенные в автобусах перевозчика.".