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СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько

Транспорт 15:56   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько Фото: Олег Синегубов

О подорожании стоимости проезда с 4 января передает телеграм-канал «Транспорт Харькова» ссылаясь на объявления, размещенные в автобусах перевозчика.

«С 4 января 2025 года стоимость проезда на коммерческих автобусных маршрутах №75, №209, №220, №237 и №259 будет изменена», – написано в сообщении.

Вместо 20 гривен проезд будет стоить 25 гривен.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 15:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подорожании стоимости проезда с 4 января передает телеграм-канал «Транспорт Харькова» ссылаясь на объявления, размещенные в автобусах перевозчика.".