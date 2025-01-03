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ЗМІ: 4 січня подорожчає проїзд в автобусах – в яких і на скільки

Транспорт 15:56   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗМІ: 4 січня подорожчає проїзд в автобусах – в яких і на скільки Фото: Олег Синєгубов

Про подорожчання вартості проїзду з 4 січня передає телеграм-канал “Транспорт Харкова” із посиланням на оголошення, розміщені в автобусах перевізника.

“З 4 січня 2025 року вартість проїзду на комерційних автобусних маршрутах №75, №209, №220, №237 та №259 буде змінено”, – написано у повідомленні.

Замість 20 гривень проїзд коштуватиме 25 гривень.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 15:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подорожчання вартості проїзду з 4 січня передає телеграм-канал “Транспорт Харкова” із посиланням на оголошення, розміщені в автобусах перевізника.".