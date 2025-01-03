ЗМІ: 4 січня подорожчає проїзд в автобусах – в яких і на скільки
Фото: Олег Синєгубов
Про подорожчання вартості проїзду з 4 січня передає телеграм-канал “Транспорт Харкова” із посиланням на оголошення, розміщені в автобусах перевізника.
“З 4 січня 2025 року вартість проїзду на комерційних автобусних маршрутах №75, №209, №220, №237 та №259 буде змінено”, – написано у повідомленні.
Замість 20 гривень проїзд коштуватиме 25 гривень.
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- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: проезд, тарифы на проезд, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 15:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подорожчання вартості проїзду з 4 січня передає телеграм-канал “Транспорт Харкова” із посиланням на оголошення, розміщені в автобусах перевізника.".