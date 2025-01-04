Действительно ли дорожные камеры уже штрафуют за отсутствие страховки на авто

Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опровергает информацию из сети о том, что дорожные камеры уже начали автоматически штрафовать за отсутствие страхового полиса на авто.

В своем Telegram-канале Белошицкий пояснил, что, во-первых, пока что нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого нарушения.

«Нужны изменения в КУоАП и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения», — отметил Белошицкий.

Он добавил, что система пока технически не адаптирована для автофиксации отсутствия страховки.

«Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше», — подчеркнул он.

В то же время, отметил Белошицкий, отсутствие страхового полиса могут по-прежнему фиксировать полицейские во время остановки авто, поэтому его надо оформлять.

Напомним, с 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».