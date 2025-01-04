Действительно ли дорожные камеры уже штрафуют за отсутствие страховки на авто
Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опровергает информацию из сети о том, что дорожные камеры уже начали автоматически штрафовать за отсутствие страхового полиса на авто.
В своем Telegram-канале Белошицкий пояснил, что, во-первых, пока что нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого нарушения.
«Нужны изменения в КУоАП и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения», — отметил Белошицкий.
Он добавил, что система пока технически не адаптирована для автофиксации отсутствия страховки.
«Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше», — подчеркнул он.
В то же время, отметил Белошицкий, отсутствие страхового полиса могут по-прежнему фиксировать полицейские во время остановки авто, поэтому его надо оформлять.
Напомним, с 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
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- Категории: Общество, Украина; Теги: белошицкий, водители, камеры, штрафы;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 15:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опровергает, что дорожные камеры начали автоматически штрафовать за отсутствие страхового полиса на авто".