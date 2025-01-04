Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростовує інформацію з мережі, що дорожні камери вже почали автоматично штрафувати за відсутність страхового поліса на авто.
У своєму телеграм-каналі Білошицький пояснив, що, по-перше, поки що немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього порушення.
«Потрібні зміни до КУпАП та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення», — зазначив Білошицький.
Він додав, що система поки що технічно не адаптована для автофіксації відсутності страховки.
“Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше“, – підкреслив він.
Водночас, зазначив Білошицький, відсутність страхового поліса можуть як і раніше фіксувати поліцейські під час зупинки авто, тому його треба оформлювати.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набула чинності нова редакція закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: белошицкий, водители, камеры, штрафы;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 15:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростовує, що дорожні камери вже почали штрафувати за відсутність страхового поліса на авто".