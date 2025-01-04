Live
  • Сб 04.01.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто

Суспільство 15:02   04.01.2025
Олена Нагорна
Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто Фото: Олексій Білошицький/телеграм

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростовує інформацію з мережі, що дорожні камери вже почали автоматично штрафувати за відсутність страхового поліса на авто.

У своєму телеграм-каналі Білошицький пояснив, що, по-перше, поки що немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього порушення.

«Потрібні зміни до КУпАП та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення», — зазначив Білошицький.

Він додав, що система поки що технічно не адаптована для автофіксації відсутності страховки.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше“, – підкреслив він.

Водночас, зазначив Білошицький, відсутність страхового поліса можуть як і раніше фіксувати поліцейські під час зупинки авто, тому його треба оформлювати.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набула чинності нова редакція закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Читайте також: Новітні камери стежать за жителями Харківщини: у проєкт вклали 2,5 млн доларів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто
Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто
04.01.2025, 15:02
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
03.01.2025, 15:31
У Харкові у трамваї пограбували чоловіка
У Харкові у трамваї пограбували чоловіка
04.01.2025, 11:15
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
У метро Харкова спускалися нацгвардійці (відео)
04.01.2025, 10:39
Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка (фото)
Куп’янщина під обстрілом: Синєгубов повідомив про загиблого чоловіка (фото)
04.01.2025, 14:01

Новини за темою:

12:26
Удар КАБ по Харкову: як рятували людей зі зруйнованих квартир (відео)
11:06
“Я бачу, що пів будинку нема” – відео перших хвилин після “прильоту” в Харкові
13:27
Порятунок людей після обстрілу Харкова: відео з нагрудних камер патрульних
14:13
Момент удару по Харкову, перші хвилини після нього: відео опублікувала поліція

Ви читали новину: «Чи справді дорожні камери вже штрафують за відсутність страховки на авто»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 15:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростовує, що дорожні камери вже почали штрафувати за відсутність страхового поліса на авто".