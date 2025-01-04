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Ночью до 9 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 5 января

Погода 20:30   04.01.2025
Елена Нагорная
Ночью до 9 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 5 января Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 5 января, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 0 до 2 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 4 до 9 градусов мороза, дневная — от 4 мороза до 1 тепла.

Ветер западный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 5 января, в Харькове и области переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед.".