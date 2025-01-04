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Вночі до 9 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 5 січня

Погода 20:30   04.01.2025
Олена Нагорна
Вночі до 9 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 5 січня Фото: Василь Голосний

У неділю, 5 січня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 градусів морозу, денна – від 4 морозу до 1 тепла.

Вітер західний – 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 20:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 5 січня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.".