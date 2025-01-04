Оборону силами полицейских вблизи Липцев под Харьковом показал Токарь (видео)
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь 4 января побывал в местах несения службы правоохранителями на Липцевском направлении.
Полицейские ежедневно эвакуируют людей, доставляют гуманитарную помощь, выявляют коллаборантов и противодействуют преступности, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Кроме этого, сотрудники полка полиции особого назначения выполняют боевые задачи по сдерживанию вооруженной агрессии россиян. Токарь проверил условия проживания и питания правоохранителей.
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- Категории: Репортаж, Фронт, Харьков; Теги: липцы, новости Харькова, полиция Харьковской области, Токарь;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь 4 января побывал в местах несения службы правоохранителями на Липцевском направлении.".