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Оборону силами поліцейських поблизу Липців під Харковом показав Токар (відео)

Репортаж 19:07   04.01.2025
Олена Нагорна
Оборону силами поліцейських поблизу Липців під Харковом показав Токар (відео)

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар 4 січня побував у місцях несення служби правоохоронцями на Липцівському напрямку.

Поліцейські щодня евакуюють людей, доправляють гуманітарну допомогу, виявляють колаборантів та протидіють злочинності, інформує ГУ Нацполіції у Харківській області.

Окрім цього, співробітники полку поліції особливого призначення виконують бойові завдання щодо стримування збройної агресії росіян. Токар перевірив умови проживання та харчування правоохоронців.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 19:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар 4 січня побував у місцях несення служби правоохоронцями на Липцівському напрямку.".