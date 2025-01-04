Оборону силами поліцейських поблизу Липців під Харковом показав Токар (відео)
Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар 4 січня побував у місцях несення служби правоохоронцями на Липцівському напрямку.
Поліцейські щодня евакуюють людей, доправляють гуманітарну допомогу, виявляють колаборантів та протидіють злочинності, інформує ГУ Нацполіції у Харківській області.
Окрім цього, співробітники полку поліції особливого призначення виконують бойові завдання щодо стримування збройної агресії росіян. Токар перевірив умови проживання та харчування правоохоронців.
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- Категорії: Репортаж, Фронт, Харків; Теги: липцы, новини Харкова, поліція Харківський області, Токарь;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар 4 січня побував у місцях несення служби правоохоронцями на Липцівському напрямку.".