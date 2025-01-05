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Последствия ударов БпЛА Молния по Харькову и области показала прокуратура

Происшествия 21:37   05.01.2025
Оксана Якушко
Последствия ударов БпЛА Молния по Харькову и области показала прокуратура

Россияне атаковали мирное население БПЛА «Молния», КАБами, из артиллерии, сообщила Харьковская областная прокуратура.

5 января в 14:45 вражеский БПЛА «Молния-1» попал по территории частного жилищного сектора в Киевском районе Харькова. Поврежден дом. Без пострадавших.

Около 12:15 оккупанты ударили FPV-дроном по селу Александровка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Взрыв повредил частное домовладение. В селе Видродження на Богодуховщине в результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом и хозяйственные помещения.

5 января в 11:45 россияне из артиллерии обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района. Повредили больницу и автомобиль скорой медицинской помощи.

В ночь на 5 января россияне нанесли авиаудар по селу Турово Золочевской ТГ Богодуховского района. В результате попадания КАБ разрушил жилой дом, еще четыре повреждены.

К счастью, в результате указанных вражеских обстрелов пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 21:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали мирное население БПЛА «Молния», КАБами, из артиллерии, сообщила Харьковская областная прокуратура.".