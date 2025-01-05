Последствия ударов БпЛА Молния по Харькову и области показала прокуратура

Россияне атаковали мирное население БПЛА «Молния», КАБами, из артиллерии, сообщила Харьковская областная прокуратура.

5 января в 14:45 вражеский БПЛА «Молния-1» попал по территории частного жилищного сектора в Киевском районе Харькова. Поврежден дом. Без пострадавших.

Около 12:15 оккупанты ударили FPV-дроном по селу Александровка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Взрыв повредил частное домовладение. В селе Видродження на Богодуховщине в результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом и хозяйственные помещения.

5 января в 11:45 россияне из артиллерии обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района. Повредили больницу и автомобиль скорой медицинской помощи.

В ночь на 5 января россияне нанесли авиаудар по селу Турово Золочевской ТГ Богодуховского района. В результате попадания КАБ разрушил жилой дом, еще четыре повреждены.

К счастью, в результате указанных вражеских обстрелов пострадавших нет.