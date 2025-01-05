Наслідки ударів БпЛА Молнія по Харкову й області показала прокуратура

Росіяни атакували мирне населення БпЛА «Молнія», КАБами з артилерії, повідомила Харківська обласна прокуратура.

5 січня о 14:45 ворожий БпЛА «Молния-1»влучив по території приватного житлового сектору у Київському районі Харкова. Пошкоджений будинок. Без постраждалих.

Близько 12:15 окупанти вдарили FPV-дроном по селу Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Вибух пошкодив приватне домоволодіння. У селі Відрожденівське на Богодухівщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житловий будинок і господарчі приміщення.

5 січня об 11:45 росіяни з артилерії обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Пошкодили лікарню та авто швидкої медичної допомоги.

В ніч на 5 січня росіяни завдали авіаудар по селу Турове Золочівської ОТГ Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБу зруйнований житловий будинок, ще чотири пошкоджені.

На щастя, внаслідок вказаних ворожих обстрілів постраждалих немає.