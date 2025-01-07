Около 40 домов повредил враг вчерашними обстрелами Харьковщины, есть раненые

В утренней сводке за 7 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины, а также – последствиях ударов.

Накануне под российскими обстрелами оказался Купянский и Богодуховский район, уточнил Синегубов. Оккупанты начали бить по области с самого утра. Первый «прилет» зафиксировали в 08:00 в Кондрашовке – там поврежден частный дом.

Вскоре РФ начала обстреливать из РСЗО Богодуховский район – в Орешанке также попал под удары частный дом.

А в 10:00 досталось вновь Купянщине. На этот раз в Кондрашовке враг повредил уже шесть частных домов. После чего россияне начали регулярно атаковать Богодуховский район.

«11:50 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Орешанка. Попадание 2 КАБов по открытой местности. Без разрушений и пострадавших. 17:20 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Белая Церковь. Попадание в землю на открытой территории вне населенного пункта. 17:54 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. В результате обстрела повреждены 30 частных домов, остекление 2-х многоквартирных, 2 хозяйственные постройки, 3 автомобиля. Пострадала 61-летняя женщина», – написал Синегубов.

Он также уточнил, что в течение суток «прилетов» в Харькове не зафиксировали.