Близько 40 домів пошкодив ворог учорашніми обстрілами Харківщини, є поранені
У ранковому зведенні за 7 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини, а також – про наслідки ударів.
Напередодні під російськими обстрілами опинився Куп’янський та Богодухівський район, уточнив Синєгубов. Окупанти почали бити по області з самого ранку. Перший “приліт” зафіксували о 08:00 у Кіндрашівці – там пошкоджений приватний будинок.
Незабаром РФ почала обстрілювати з РСЗВ Богодухівський район – в Орішанці також потрапив під удари приватний будинок.
А о 10:00 дісталося знову Куп’янщині. Цього разу в Кіндрашівці ворог пошкодив уже шість приватних домів. Після чого росіяни почали регулярно атакувати Богодухівський район.
“11:50 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Орішанка. Влучання 2 КАБів по відкритій місцевості. Без руйнувань і постраждалих. 17:20 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Карасівка. Влучання в землю на відкритій території за межами населеного пункту. 17:54 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 30 приватних будинків, скління 2-х багатоквартирних, 2 господарчі споруди, 3 автомобілі. Постраждала 61-річна жінка”, – написав Синєгубов.
Він також уточнив, що протягом доби “прильотів” у Харкові не зафіксували.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 08:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 7 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини, а також – про наслідки ударів.".