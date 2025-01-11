Девять боев идут на Купянском направлении — Генштаб

На Купянском направлении с начала дня враг 13 раз пытался продвинуться к позициям Сил обороны, сообщил в сводке на 16:00 11 января Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба, девять боев еще продолжаются. Армия РФ атакует в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово. Информации о каких-либо изменениях на Харьковском направлении нет.

В целом на фронте в Украине с начала суток было 121 столкновение с армией врага. Самым активным остается Покровское направление. Там с начала дня 56 раз начинались бои различной интенсивности. Из них 46 до сих пор продолжаются.

Второе по активности направление фронта — Лиманское, где было 16 боев. Краматорское направление уже сровнялось с Купянским — 13 боев с начала суток. На остальных участках фронта в стране ситуация менее «горячая».