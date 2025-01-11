Дев’ять боїв ідуть на Куп’янському напрямку – Генштаб
На Куп’янському напрямку з початку дня ворог 13 разів намагався просунутися до позицій Сил оборони, повідомив у зведенні на 16:00 11 січня Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, дев’ять боїв ще продовжуються. Армія РФ атакує в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Інформації про зміни на Харківському напрямку немає.
Загалом на фронті в Україні з початку доби було 121 зіткнення з армією ворога. Найактивнішим залишається Покровський напрямок. Там з початку дня 56 разів розпочиналися бої різної інтенсивності. З них 46 досі тривають.
Другий за активністю напрямок фронту – Лиманський, де було 16 боїв. Краматорський напрямок уже зрівнявся з Куп’янським – 13 боїв з початку доби. На інших ділянках фронту в країні ситуація менш “гаряча”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 16:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку з початку дня ворог 13 разів намагався просунутися до позицій Сил оборони, повідомив у зведенні на 16:00 11 січня Генштаб ЗСУ".