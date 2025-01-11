Дев’ять боїв ідуть на Куп’янському напрямку – Генштаб

На Куп’янському напрямку з початку дня ворог 13 разів намагався просунутися до позицій Сил оборони, повідомив у зведенні на 16:00 11 січня Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, дев’ять боїв ще продовжуються. Армія РФ атакує в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Інформації про зміни на Харківському напрямку немає.

Загалом на фронті в Україні з початку доби було 121 зіткнення з армією ворога. Найактивнішим залишається Покровський напрямок. Там з початку дня 56 разів розпочиналися бої різної інтенсивності. З них 46 досі тривають.

Другий за активністю напрямок фронту – Лиманський, де було 16 боїв. Краматорський напрямок уже зрівнявся з Куп’янським – 13 боїв з початку доби. На інших ділянках фронту в країні ситуація менш “гаряча”.