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Дев’ять боїв ідуть на Куп’янському напрямку – Генштаб

Фронт 16:32   11.01.2025
Оксана Горун
Дев’ять боїв ідуть на Куп’янському напрямку – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку з початку дня ворог 13 разів намагався просунутися до позицій Сил оборони, повідомив у зведенні на 16:00 11 січня Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, дев’ять боїв ще продовжуються. Армія РФ атакує в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Інформації про зміни на Харківському напрямку немає.

Загалом на фронті в Україні з початку доби було 121 зіткнення з армією ворога. Найактивнішим залишається Покровський напрямок. Там з початку дня 56 разів розпочиналися бої різної інтенсивності. З них 46 досі тривають.

Другий за активністю напрямок фронту – Лиманський, де було 16 боїв. Краматорський напрямок уже зрівнявся з Куп’янським – 13 боїв з початку доби. На інших ділянках фронту в країні ситуація менш “гаряча”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 16:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку з початку дня ворог 13 разів намагався просунутися до позицій Сил оборони, повідомив у зведенні на 16:00 11 січня Генштаб ЗСУ".