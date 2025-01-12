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Купянск вечером был под обстрелом: повреждено предприятие, погиб мужчина

Происшествия 19:29   12.01.2025
Елена Нагорная
Купянск вечером был под обстрелом: повреждено предприятие, погиб мужчина Фото: ukrinform.ua

Около 18:00 военные РФ обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате удара погиб местный житель.

Как информирует пресс-служба ХОВА, повреждено гражданское предприятие.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 военные РФ обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате удара погиб местный житель.".