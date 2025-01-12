Купянск вечером был под обстрелом: повреждено предприятие, погиб мужчина
Фото: ukrinform.ua
Около 18:00 военные РФ обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате удара погиб местный житель.
Как информирует пресс-служба ХОВА, повреждено гражданское предприятие.
Читайте также: Где в воскресенье на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, купянск, обстрел, погибшие, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Купянск вечером был под обстрелом: повреждено предприятие, погиб мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 военные РФ обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате удара погиб местный житель.".