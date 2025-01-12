Куп’янськ увечері був під обстрілом: пошкоджено підприємство, загинув чоловік
Фото: ukrinform.ua
Близько 18:00 військові РФ обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Внаслідок удару загинув місцевий житель.
Як повідомляє пресслужба ХОВА, пошкоджене цивільне підприємство.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, куп'янск, обстріл, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 військові РФ обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Внаслідок удару загинув місцевий житель.".