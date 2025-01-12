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Куп’янськ увечері був під обстрілом: пошкоджено підприємство, загинув чоловік

Події 19:29   12.01.2025
Олена Нагорна
Куп’янськ увечері був під обстрілом: пошкоджено підприємство, загинув чоловік Фото: ukrinform.ua

Близько 18:00 військові РФ обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Внаслідок удару загинув місцевий житель.

Як повідомляє пресслужба ХОВА, пошкоджене цивільне підприємство.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 військові РФ обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Внаслідок удару загинув місцевий житель.".