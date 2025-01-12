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Синегубов: сутки — без ударов по Харькову, но с атаками дронов в области

Общество 09:01   12.01.2025
Елена Нагорная
Синегубов: сутки — без ударов по Харькову, но с атаками дронов в области Фото: Anton Petrus

Сутки прошли без ударов россиян по Харькову и без пострадавших в регионе в результате обстрелов, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, при этом область атаковали беспилотники.

▪️ В 23:35 в селе Власовка Кегичевской громады в результате сбития БпЛА «Герань-2» были повреждены окна в частном доме.

▪️ В 16:40 за пределами села Браиловка Лозовской громады был обнаружен БпЛА.

▪️В 12:54 в поле между селами Землянки и Мажарка Кегичевской громады нашли обломки дрона.

▪️ В 11:24 в поле возле села Зеленый Гай Лозовской громады обнаружили обломки беспилотника.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки прошли без ударов россиян по Харькову и без пострадавших в регионе в результате обстрелов, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".