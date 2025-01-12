Синегубов: сутки — без ударов по Харькову, но с атаками дронов в области

Сутки прошли без ударов россиян по Харькову и без пострадавших в регионе в результате обстрелов, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, при этом область атаковали беспилотники.

▪️ В 23:35 в селе Власовка Кегичевской громады в результате сбития БпЛА «Герань-2» были повреждены окна в частном доме.

▪️ В 16:40 за пределами села Браиловка Лозовской громады был обнаружен БпЛА.

▪️В 12:54 в поле между селами Землянки и Мажарка Кегичевской громады нашли обломки дрона.

▪️ В 11:24 в поле возле села Зеленый Гай Лозовской громады обнаружили обломки беспилотника.