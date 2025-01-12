Синєгубов: доба – без ударів по Харкову, але з атаками дронів в області
Фото: Anton Petrus
Доба минула без ударів росіян по Харкову і без постраждалих у регіоні внаслідок обстрілів, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, область атакували безпілотники.
▪️ О 23:35 в селі Власівка Кегичівської громади внаслідок збиття БпЛА “Герань-2” були пошкоджені вікна у приватному будинку.
▪️ О 16:40 за межами села Браїлівка Лозівської громади був виявлений БпЛА.
▪️О 12:54 в полі між селами Землянки та Мажарка Кегичівської громади знайшли уламки дрона.
▪️ Об 11:24 в полі біля села Зелений Гай Лозівської громади виявили уламки безпілотника.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 09:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба минула без ударів росіян по Харкову і без постраждалих у регіоні внаслідок обстрілів, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".