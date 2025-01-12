Синєгубов: доба – без ударів по Харкову, але з атаками дронів в області

Доба минула без ударів росіян по Харкову і без постраждалих у регіоні внаслідок обстрілів, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, область атакували безпілотники.

▪️ О 23:35 в селі Власівка Кегичівської громади внаслідок збиття БпЛА “Герань-2” були пошкоджені вікна у приватному будинку.

▪️ О 16:40 за межами села Браїлівка Лозівської громади був виявлений БпЛА.

▪️О 12:54 в полі між селами Землянки та Мажарка Кегичівської громади знайшли уламки дрона.

▪️ Об 11:24 в полі біля села Зелений Гай Лозівської громади виявили уламки безпілотника.