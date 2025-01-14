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Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности

Общество 15:16   14.01.2025
Виктория Яковенко
Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности Фото: Харьковский зоопарк

В Харьковском зоопарке напомнили горожанам, что не принимают украшенные елки.

По данным сотрудников, на деревьях могут остаться элементы украшений, искусственного снега, отдушек, что опасно для здоровья животных.

«Исключение составляют только елки, которые не были реализованы. Такие деревья зоопарк принимает», — отметили в зоопарке.

Напомним, в Харькове начали утилизировать оставшиеся после праздников новогодние елки. При этом в КП «Харьковблагоустройство» призывают горожан не выбрасывать деревья в мусорные баки. Коммунальщики просят оставлять елки в специальных местах для сборки крупногабаритных отходов. В КП объяснили: собранные деревья измельчаются на щепу, поэтому важно перед утилизацией очищать их от гирлянд, мишуры и других украшений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке напомнили горожанам, что не принимают украшенные елки.".