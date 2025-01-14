Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности
Фото: Харьковский зоопарк
В Харьковском зоопарке напомнили горожанам, что не принимают украшенные елки.
По данным сотрудников, на деревьях могут остаться элементы украшений, искусственного снега, отдушек, что опасно для здоровья животных.
«Исключение составляют только елки, которые не были реализованы. Такие деревья зоопарк принимает», — отметили в зоопарке.
Напомним, в Харькове начали утилизировать оставшиеся после праздников новогодние елки. При этом в КП «Харьковблагоустройство» призывают горожан не выбрасывать деревья в мусорные баки. Коммунальщики просят оставлять елки в специальных местах для сборки крупногабаритных отходов. В КП объяснили: собранные деревья измельчаются на щепу, поэтому важно перед утилизацией очищать их от гирлянд, мишуры и других украшений.
Читайте также: На зоопарк в Харькове — 385,5 млн грн: Терехов объяснил, на что пойдут деньги
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: елки, животные, харьковский зоопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке напомнили горожанам, что не принимают украшенные елки.".