Харківський зоопарк звернувся до містян: подробиці
У Харківському зоопарку нагадали містянам, що не приймають ялинки, які були прикрашені.
За даними співробітників, на деревах можуть залишитися елементи прикрас, штучного снігу, ароматизаторів, що небезпечно для здоров’я тварин.
«Виключення становлять лише ялинки, які не були реалізовані. Такі дерева зоопарк приймає», – зазначили в зоопарку.
Нагадаємо, у Харкові почали утилізувати новорічні ялинки, що залишились після свят. При цьому в КП «Харківблагоустрій» закликають містян не викидати дерева у сміттєві баки. Натомість комунальники просять залишати ялинки у спеціальних місцях для складання великогабаритних відходів. У КП пояснили: зібрані дерева подрібнюються на тріску, тому важливо перед утилізацією очищати їх від гірлянд, мішури та інших прикрас.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елки, животні, харьковский зоопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському зоопарку нагадали містянам, що не приймають ялинки, які були прикрашені.".