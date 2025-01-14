Утром горела многоэтажка в Слободском районе: пожарные спасли троих людей
В течение суток пожарные выезжали тушить возгорания на Харьковщине 15 раз, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Утром в 05:52 произошел бытовой пожар на проспекте Петра Григоренко в Слободском районе Харькова.
«В квартире на 3 этаже 5-этажки горели домашние вещи на площади 5 м. кв. Огонь удалось обуздать в 07:00. 3 человека сотрудниками ГСЧС спасены. Причина возгорания устанавливается», – проинформировали пожарные.
Кроме того, два пожара возникли из-за российских обстрелов. Вначале прилетело в Чугуеве.
«В результате попадания БПЛА повреждено остекление окон 5-этажного жилого дома и припаркованные рядом легковые автомобили. Горел мусор в контейнере на площади 1 кв. Пострадал ребенок 2023 г.р. (острая реакция на нас стресс)», – уточнили спасатели.
Еще один «прилет» был уже в Купянске. Там из-за удара КАБа загорелись две машины, обошлось без жертв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожарные, прилет;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 08:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток пожарные выезжали тушить возгорания на Харьковщине 15 раз, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.".