Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Утром горела многоэтажка в Слободском районе: пожарные спасли троих людей

Происшествия 08:03   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром горела многоэтажка в Слободском районе: пожарные спасли троих людей

В течение суток пожарные выезжали тушить возгорания на Харьковщине 15 раз, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Утром в 05:52 произошел бытовой пожар на проспекте Петра Григоренко в Слободском районе Харькова.

«В квартире на 3 этаже 5-этажки горели домашние вещи на площади 5 м. кв. Огонь удалось обуздать в 07:00. 3 человека сотрудниками ГСЧС спасены. Причина возгорания устанавливается», – проинформировали пожарные.

Кроме того, два пожара возникли из-за российских обстрелов. Вначале прилетело в Чугуеве.

«В результате попадания БПЛА повреждено остекление окон 5-этажного жилого дома и припаркованные рядом легковые автомобили. Горел мусор в контейнере на площади 1 кв. Пострадал ребенок 2023 г.р. (острая реакция на нас стресс)», – уточнили спасатели.

Еще один «прилет» был уже в Купянске. Там из-за удара КАБа загорелись две машины, обошлось без жертв.

Читайте также: Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар, удары по области, фронт
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар, удары по области, фронт
13.01.2025, 22:21
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от ISW
14.01.2025, 07:30
Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории
14.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 14.01: утренний пожар в городе, КАБы по Купянску
Новости Харькова — главное за 14.01: утренний пожар в городе, КАБы по Купянску
14.01.2025, 09:03
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
12.01.2025, 07:24
Ночью и утром РФ била по Купянщине – Синегубов рассказал о последствиях
Ночью и утром РФ била по Купянщине – Синегубов рассказал о последствиях
14.01.2025, 08:57

Новости по теме:

07:52
Вечером на Салтовке горела многоэтажка, есть пострадавшие – ГСЧС
17:17
Взрыв на Харьковщине: мужчина подорвался во дворе дома
09:33
Пес Патрон приехал в Харьковскую область: что он тут делал (видео)
07:48
Пожар тушили в Харькове: пострадала женщина
08:23
Ночью в Харькове горела 16-этажка – пожарные спасли из огня ребенка

Вы читали новость: «Утром горела многоэтажка в Слободском районе: пожарные спасли троих людей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 08:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток пожарные выезжали тушить возгорания на Харьковщине 15 раз, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.".