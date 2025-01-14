Вранці горіла багатоповерхівка в Харкові: пожежники врятували трьох людей
Протягом доби пожежники виїжджали гасити загоряння на Харківщині 15 разів, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.
Вранці о 05:52 сталася побутова пожежа на проспекті Петра Григоренка у Слобідському районі Харкова.
“У квартирі на 3 поверсі 5-поверхівки горіли домашні речі на площі 5 м. кв. Вогонь вдалося приборкати о 07:00. 3 людини співробітниками ДСНС врятовано. Причина загоряння встановлюється”, – поінформували пожежники.
Крім того, дві пожежі виникли через російські обстріли. Спочатку прилетіло в Чугуєві.
“Внаслідок влучання БпЛА пошкоджено скління вікон 5-поверхового житлового будинку та припарковані поруч легкові автомобілі. Горіло сміття у контейнері на площі 1 м кв. Постраждала дитина 2023 р.н. (гостра реакція нас стрес)”, – уточнили рятувальники.
Ще один “приліт” був уже у Куп’янську. Там через удар КАБа зайнялися дві машини, обійшлося без жертв.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожарные, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 08:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби пожежники виїжджали гасити загоряння на Харківщині 15 разів, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.".