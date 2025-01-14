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Вранці горіла багатоповерхівка в Харкові: пожежники врятували трьох людей

Події 08:03   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці горіла багатоповерхівка в Харкові: пожежники врятували трьох людей

Протягом доби пожежники виїжджали гасити загоряння на Харківщині 15 разів, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.

Вранці о 05:52 сталася побутова пожежа на проспекті Петра Григоренка у Слобідському районі Харкова.

“У квартирі на 3 поверсі 5-поверхівки горіли домашні речі на площі 5 м. кв. Вогонь вдалося приборкати о 07:00. 3 людини співробітниками ДСНС врятовано. Причина загоряння встановлюється”, – поінформували пожежники.

Крім того, дві пожежі виникли через російські обстріли. Спочатку прилетіло в Чугуєві.

“Внаслідок влучання БпЛА пошкоджено скління вікон 5-поверхового житлового будинку та припарковані поруч легкові автомобілі. Горіло сміття у контейнері на площі 1 м кв. Постраждала дитина 2023 р.н. (гостра реакція нас стрес)”, – уточнили рятувальники.

Ще один “приліт” був уже у Куп’янську. Там через удар КАБа зайнялися дві машини, обійшлося без жертв.

Читайте також: Наслідки атаки росіян БпЛА по Чугуєву показала прокуратура (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 08:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби пожежники виїжджали гасити загоряння на Харківщині 15 разів, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.".