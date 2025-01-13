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Наслідки атаки росіян БпЛА по Чугуєву показала прокуратура (фото)

Події 22:16   13.01.2025
Оксана Якушко
Наслідки атаки росіян БпЛА по Чугуєву показала прокуратура (фото)

13 січня близько 19:00 росіяни атакували ударним БпЛА Чугуїв, повідомила Харківська обласна прокуратура.

БпЛА влучив у двір п’ятиповерхівки. У житловому будинку вибиті вікна, у дворі пошкоджена автівка.

Дівчинка у віці 1 рік 7 місяців зазнала гострої реакції на стрес. Лікарі надали дитині допомогу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 22:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 січня близько 19:00 росіяни атакували ударним БпЛА Чугуїв, повідомила Харківська обласна прокуратура.".