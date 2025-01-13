Наслідки атаки росіян БпЛА по Чугуєву показала прокуратура (фото)
13 січня близько 19:00 росіяни атакували ударним БпЛА Чугуїв, повідомила Харківська обласна прокуратура.
БпЛА влучив у двір п’ятиповерхівки. У житловому будинку вибиті вікна, у дворі пошкоджена автівка.
Дівчинка у віці 1 рік 7 місяців зазнала гострої реакції на стрес. Лікарі надали дитині допомогу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА Shahed, Харьковская областная прокуратура, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 22:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 січня близько 19:00 росіяни атакували ударним БпЛА Чугуїв, повідомила Харківська обласна прокуратура.".