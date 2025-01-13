Наслідки атаки росіян БпЛА по Чугуєву показала прокуратура (фото)

13 січня близько 19:00 росіяни атакували ударним БпЛА Чугуїв, повідомила Харківська обласна прокуратура.

БпЛА влучив у двір п’ятиповерхівки. У житловому будинку вибиті вікна, у дворі пошкоджена автівка.

Дівчинка у віці 1 рік 7 місяців зазнала гострої реакції на стрес. Лікарі надали дитині допомогу.