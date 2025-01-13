Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)
13 января около 19:00 россияне атаковали ударным БпЛА Чугуев, сообщила Харьковская областная прокуратура.
БпЛА попал во двор пятиэтажки. В жилом доме выбиты окна, во дворе поврежден автомобиль.
Девочка в возрасте 1 год 7 месяцев испытала острую реакцию на стресс. Врачи оказали ребенку помощь.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА Shahed, Харьковская областная прокуратура, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 22:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 января около 19:00 россияне атаковали ударным БпЛА Чугуев, сообщила Харьковская областная прокуратура.".