Live
  • Пн 13.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.57

Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)

Происшествия 22:16   13.01.2025
Оксана Якушко
Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)

13 января около 19:00 россияне атаковали ударным БпЛА Чугуев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

БпЛА попал во двор пятиэтажки. В жилом доме выбиты окна, во дворе поврежден автомобиль.

Девочка в возрасте 1 год 7 месяцев испытала острую реакцию на стресс. Врачи оказали ребенку помощь.

Читайте также: Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Враг все ближе»: к чему готовятся власти Купянска
«Враг все ближе»: к чему готовятся власти Купянска
13.01.2025, 13:55
Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)
Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)
13.01.2025, 19:44
Один из харьковских поездов станет быстрее: детали, изменения в расписании
Один из харьковских поездов станет быстрее: детали, изменения в расписании
13.01.2025, 16:20
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
12.01.2025, 07:24
Трамваи завтра не будут ходить в одном из районов Харькова
Трамваи завтра не будут ходить в одном из районов Харькова
13.01.2025, 17:27
Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)
Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)
13.01.2025, 22:16

Новости по теме:

09:19
Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны — Воздушные силы ВСУ
16:30
Двойной удар по больнице в Сумах: уже 9 погибших, 19 тяжело раненых (видео)
09:46
Погиб мужчина в результате удара российских БпЛА «Шахед» на Харьковщине
07:51
Сгорели 4 автомобиля. В Харькове первый прилет БпЛА «Шахед» по жилому кварталу
21:43
Главные новости Харькова 10.02: удар БпЛА, погибли дети, завтра день траура

Вы читали новость: «Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 22:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 января около 19:00 россияне атаковали ударным БпЛА Чугуев, сообщила Харьковская областная прокуратура.".