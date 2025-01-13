Последствия атаки россиян БпЛА по Чугуеву показала прокуратура (фото)

13 января около 19:00 россияне атаковали ударным БпЛА Чугуев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

БпЛА попал во двор пятиэтажки. В жилом доме выбиты окна, во дворе поврежден автомобиль.

Девочка в возрасте 1 год 7 месяцев испытала острую реакцию на стресс. Врачи оказали ребенку помощь.