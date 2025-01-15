В Харькове будут судить парня, подозреваемого в серийных кражах из кафе
23-летнего парня подозревают, что он обчистил три кофейни в Салтовском районе Харькова, сообщила Нацполиция.
Следствие установило, что злоумышленник обворовывал частные кафе. Преступления совершал утром, сразу после окончания комендантского часа. Парень тщательно подбирал одежду для маскировки и инструмент, чтобы отпереть дверь кофеен. С помощью отвертки он оттеснял входную металлопластиковую дверь. Из кофеен он украл деньги, мобильный телефон и электрокофеварку.
Установлено, что парень причастен к трем кражам. Он нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму более 44 тысяч гривен.
Оперативники установили личность злоумышленника. 23-летний мужчина уже неоднократно был осужден за имущественные преступления.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в краже. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Нарушителя содержат под стражей.
Расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кафе, кафейня, кража, Нацполиция, салтовский район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 19:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23-летнего парня подозревают, что он обчистил три кофейни в Салтовском районе Харькова, сообщила Нацполиция.".