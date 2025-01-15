У Харкові судитимуть парубка, підозрюваного у серійних крадіжках з кав’ярень

23-річного парубка підозрюють, що він обчистив три кав’ярні у Салтівському районі Харкова, повідомила Нацполіція.

Слідство встановило, що зловмисник обкрадав приватні кав’ярні. Злочини він здійснював зранку, одразу після закінчення комендантської години. Хлопець ретельно підбирав одяг для маскування й інструмент, щоб відімкнути двері кав’ярень. За допомогою викрутки він відтискав вхідні металопластикові двері. Звідти він поцупив гроші, мобільний телефон і електрокавоварку.

Встановлено, що хлопець причетний до трьох крадіжок. Він спричинив потерпілим матеріальний збиток на суму понад 44 тисячі гривень.

Оперативники встановили особу зловмисника. 23-річний чоловік вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Порушника тримають під вартою.

Розслідування завершене. Обвинувальний акт направлено до суду.