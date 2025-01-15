У Харкові судитимуть парубка, підозрюваного у серійних крадіжках з кав’ярень
23-річного парубка підозрюють, що він обчистив три кав’ярні у Салтівському районі Харкова, повідомила Нацполіція.
Слідство встановило, що зловмисник обкрадав приватні кав’ярні. Злочини він здійснював зранку, одразу після закінчення комендантської години. Хлопець ретельно підбирав одяг для маскування й інструмент, щоб відімкнути двері кав’ярень. За допомогою викрутки він відтискав вхідні металопластикові двері. Звідти він поцупив гроші, мобільний телефон і електрокавоварку.
Встановлено, що хлопець причетний до трьох крадіжок. Він спричинив потерпілим матеріальний збиток на суму понад 44 тисячі гривень.
Оперативники встановили особу зловмисника. 23-річний чоловік вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Порушника тримають під вартою.
Розслідування завершене. Обвинувальний акт направлено до суду.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кафе, кафейня, кража, Нацполиция, салтовский район, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 19:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23-річного парубка підозрюють, що він обчистив три кав’ярні у Салтівському районі Харкова, повідомила Нацполіція.".