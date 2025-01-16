Прогноз погоды на 17 января в Харькове: циклон надвигается
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 17 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью и утром мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега.
Погода в северных областях Днем небольшие осадки🌧🌨. Ночью на дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем 0 — 5° тепла.
По городу: Ночью и утром мокрый снег и дождь, днем небольшие осадки.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем 1 — 3° тепла.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 19:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".