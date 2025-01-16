Прогноз погоди на 17 січня у Харкові та області: циклон насувається

Прогноз погоди на завтра, 17 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі та вранці мокрий сніг та дощ🌨🌧, місцями налипання мокрого снігу🌨.

Вдень невеликі опади🌧🌨. Вночі на дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

По місту: Вночі та вранці мокрий сніг та дощ🌧🌨, вдень невеликі опади🌨.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.