Прогноз погоди на 17 січня у Харкові та області: циклон насувається
Прогноз погоди на завтра, 17 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі та вранці мокрий сніг та дощ🌨🌧, місцями налипання мокрого снігу🌨.
Вдень невеликі опади🌧🌨. Вночі на дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 0 – 5° тепла.
По місту: Вночі та вранці мокрий сніг та дощ🌧🌨, вдень невеликі опади🌨.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 19:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".