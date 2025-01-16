Семь раз атаковала РФ на разных направлениях Харьковщины: результаты боев
Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Силы обороны отбивали штурмы РФ на Харьковском и Купянском направлении.
На севере области было два боя в районе Волчанска и Тихого, пишут в ГШ. А на Купянщине зафиксировали пять атак россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка», – уточнили в ГШ.
Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на Зеленый Гай.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент таковы:
Читайте также: Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь раз атаковала РФ на разных направлениях Харьковщины: результаты боев»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Силы обороны отбивали штурмы РФ на Харьковском и Купянском направлении.".