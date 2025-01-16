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Семь раз атаковала РФ на разных направлениях Харьковщины: результаты боев

Украина 08:58   16.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Семь раз атаковала РФ на разных направлениях Харьковщины: результаты боев Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Силы обороны отбивали штурмы РФ на Харьковском и Купянском направлении.

На севере области было два боя в районе Волчанска и Тихого, пишут в ГШ. А на Купянщине зафиксировали пять атак россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка», – уточнили в ГШ.

Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на Зеленый Гай.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 08:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, в течение суток Силы обороны отбивали штурмы РФ на Харьковском и Купянском направлении.".