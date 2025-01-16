Сім разів атакувала РФ на різних напрямках Харківщини: результати боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Сили оборони відбивали штурми РФ на Харківському та Куп’янському напрямку.
На півночі області було два бої в районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ГШ. А на Куп’янщині зафіксували п’ять атак росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка”, – уточнили у ГШ.
Окрім того, окупанти скинули авіабомби на Зелений Гай.
Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 08:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Сили оборони відбивали штурми РФ на Харківському та Куп’янському напрямку.".