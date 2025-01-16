Сім разів атакувала РФ на різних напрямках Харківщини: результати боїв

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Сили оборони відбивали штурми РФ на Харківському та Куп’янському напрямку.

На півночі області було два бої в районі Вовчанська та Тихого, пишуть у ГШ. А на Куп’янщині зафіксували п’ять атак росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка”, – уточнили у ГШ.

Окрім того, окупанти скинули авіабомби на Зелений Гай.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі: