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Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 22:24   16.01.2025
Оксана Якушко
Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 17 января, с 9:30 до 15:00 трамваи №27 не будут ходить по ул. Молочная и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

В этот период трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – майдан Конституции – майдан Павловский – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 22:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 17 января, с 9:30 до 15:00 трамваи №27 не будут ходить по ул. Молочная и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.".