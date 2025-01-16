Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Завтра, 17 января, с 9:30 до 15:00 трамваи №27 не будут ходить по ул. Молочная и ул. Гольдберговский, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

В этот период трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – майдан Конституции – майдан Павловский – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».