Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Завтра, 17 січня, з 9:30 до 15:00 трамваї №27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей період трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».