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Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 22:24   16.01.2025
Оксана Якушко
Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

Завтра, 17 січня, з 9:30 до 15:00 трамваї №27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства. 

У цей період трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 22:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 17 січня, з 9:30 до 15:00 трамваї №27 не ходитимуть на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.".