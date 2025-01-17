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Танк и почти полсотни дронов уничтожили СОУ на севере Харьковщины – потери РФ

Фронт 11:45   17.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Танк и почти полсотни дронов уничтожили СОУ на севере Харьковщины – потери РФ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке за 17 января в ОТГВ «Харьков» проинформировали о ликвидированных бойцах РФ и уничтоженной технике на севере Харьковщины. 

«За прошедшие сутки враг активных действий не проводил. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ракет «Искандер-М», 1 авиационный удар с использованием 3 КАБ, а также 63 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 429 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ОТГВ «Харьков».

За сутки ВСУ ликвидировали 105 военных РФ: 29 убитых и 76 раненых. Также россияне потеряли 72 единицы вооружения и спецтехники: танк, артсистему, 13 авто и 49 БПЛА. Кроме того, СОУ уничтожили 74 укрытия и два места для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 17 января в ОТГВ «Харьков» проинформировали о ликвидированных бойцах РФ и уничтоженной технике на севере Харьковщины. ".