Танк і майже пів сотні дронів знищили СОУ на півночі Харківщини – втрати РФ
У ранковому зведенні за 17 січня в ОТУВ “Харків” поінформували про ліквідованих бійців РФ та знищену техніку на півночі Харківщини.
“Минулої доби ворог активних дій не проводив. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 ракет «Іскандер-М», 1 авіаційного удару із використанням 3 КАБ, а також 63 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 429 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили в ОТУВ “Харків”.
За добу ЗСУ ліквідували 105 військових РФ: 29 убитих та 76 поранених. Також росіяни втратили 72 одиниці озброєння та спецтехніки: танк, артсистему, 13 авто й 49 БПЛА. Крім того, СОУ знищили 74 укриття та два місця для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 17 січня в ОТУВ “Харків” поінформували про ліквідованих бійців РФ та знищену техніку на півночі Харківщини. ".