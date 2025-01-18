ГСЧС: шесть пожаров бушевали на Харьковщине, один из них стал смертельным
В течение суток у спасателей Харьковщины было 18 оперативных выездов, шесть из них – на тушение пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели напомнили, что накануне произошел смертельный пожар в поселке Близнюки.
«К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площадь 15 м кв. Горели домашние вещи на кухне, потолке и перекрытии дома. В результате пожара погибла 88-летняя женщина. Ее тело нашли спасатели в очаге горения. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, за минувшие сутки пиротехники нашли и обезвредили 84 единицы взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей Харьковщины было 18 оперативных выездов, шесть из них – на тушение пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".