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ГСЧС: шесть пожаров бушевали на Харьковщине, один из них стал смертельным

Происшествия 08:27   18.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: шесть пожаров бушевали на Харьковщине, один из них стал смертельным

В течение суток у спасателей Харьковщины было 18 оперативных выездов, шесть из них – на тушение пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели напомнили, что накануне произошел смертельный пожар в поселке Близнюки.

«К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площадь 15 м кв. Горели домашние вещи на кухне, потолке и перекрытии дома. В результате пожара погибла 88-летняя женщина. Ее тело нашли спасатели в очаге горения. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехники нашли и обезвредили 84 единицы взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 08:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей Харьковщины было 18 оперативных выездов, шесть из них – на тушение пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".