ГСЧС: шесть пожаров бушевали на Харьковщине, один из них стал смертельным

В течение суток у спасателей Харьковщины было 18 оперативных выездов, шесть из них – на тушение пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели напомнили, что накануне произошел смертельный пожар в поселке Близнюки.

«К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площадь 15 м кв. Горели домашние вещи на кухне, потолке и перекрытии дома. В результате пожара погибла 88-летняя женщина. Ее тело нашли спасатели в очаге горения. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехники нашли и обезвредили 84 единицы взрывоопасных предметов.