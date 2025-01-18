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ДСНС: шість пожеж вирували на Харківщині, одна з них стала смертельною

Події 08:27   18.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: шість пожеж вирували на Харківщині, одна з них стала смертельною

Протягом доби у рятувальників Харківщини було 18 оперативних виїздів, шість із них – на гасіння пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Рятувальники нагадали, що напередодні сталася смертельна пожежа у селищі Близнюки.

На час прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 15 м кв. Горіли домашні речі на кухні, стеля та перекриття будинку. Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники в осередку горіння. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили у ДСНС.

Крім того, за минулу добу піротехніки знайшли та знешкодили 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 08:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у рятувальників Харківщини було 18 оперативних виїздів, шість із них – на гасіння пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".