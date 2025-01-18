ДСНС: шість пожеж вирували на Харківщині, одна з них стала смертельною
Протягом доби у рятувальників Харківщини було 18 оперативних виїздів, шість із них – на гасіння пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Рятувальники нагадали, що напередодні сталася смертельна пожежа у селищі Близнюки.
“На час прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 15 м кв. Горіли домашні речі на кухні, стеля та перекриття будинку. Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники в осередку горіння. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили у ДСНС.
Крім того, за минулу добу піротехніки знайшли та знешкодили 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 08:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у рятувальників Харківщини було 18 оперативних виїздів, шість із них – на гасіння пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".