Сколько военных и техники потеряла РФ на севере Харьковщины – данные СОУ

В утренней сводке за 18 января в ОТГВ «Харьков» проинформировали о боях на севере области, а также потерях оккупантов.

«За прошедшие сутки враг однажды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и осуществили 292 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали ВСУ.

Также в ОТГВ «Харьков» сообщили, что за сутки ликвидировали 59 военных РФ: 15 убитых, 39 раненых, еще пять бойцов сдались в плен.

Кроме того, ВСУ уничтожили 41 единицу вооружения и спецтехники: артсистему, авто, 37 БПЛА, а также 52 укрытия и место для хранения боеприпасов.