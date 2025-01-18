Сколько военных и техники потеряла РФ на севере Харьковщины – данные СОУ
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке за 18 января в ОТГВ «Харьков» проинформировали о боях на севере области, а также потерях оккупантов.
«За прошедшие сутки враг однажды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и осуществили 292 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – написали ВСУ.
Также в ОТГВ «Харьков» сообщили, что за сутки ликвидировали 59 военных РФ: 15 убитых, 39 раненых, еще пять бойцов сдались в плен.
Кроме того, ВСУ уничтожили 41 единицу вооружения и спецтехники: артсистему, авто, 37 БПЛА, а также 52 укрытия и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 12:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 18 января в ОТГВ «Харьков» проинформировали о боях на севере области, а также потерях оккупантов.".