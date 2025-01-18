Около четырех тысяч раз ударил враг из артиллерии по позициям ВСУ – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и обстрелах области сообщил в утренней сводке за 18 января Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении зафиксировали один бой. Враг безуспешно пытался продвинуться в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине россияне атаковали восемь раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка», – добавили в ГШ.
Кроме того, по всей линии фронта ВС РФ обстреляли позиции СОУ около четырех тысяч раз из артиллерии, 154 из них – из РСЗО. Также враг запустил 2147 дронов-камикадзе.
Потери врага на сегодняшний день:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, обстрелы, прилеты, фронт;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах области сообщил в утренней сводке за 18 января Генштаб ВСУ.".