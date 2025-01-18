Около четырех тысяч раз ударил враг из артиллерии по позициям ВСУ – Генштаб

О боях и обстрелах области сообщил в утренней сводке за 18 января Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении зафиксировали один бой. Враг безуспешно пытался продвинуться в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине россияне атаковали восемь раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка», – добавили в ГШ.

Кроме того, по всей линии фронта ВС РФ обстреляли позиции СОУ около четырех тысяч раз из артиллерии, 154 из них – из РСЗО. Также враг запустил 2147 дронов-камикадзе.

Потери врага на сегодняшний день: