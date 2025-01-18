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Около четырех тысяч раз ударил враг из артиллерии по позициям ВСУ – Генштаб

Украина 08:58   18.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Около четырех тысяч раз ударил враг из артиллерии по позициям ВСУ – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях и обстрелах области сообщил в утренней сводке за 18 января Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении зафиксировали один бой. Враг безуспешно пытался продвинуться в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине россияне атаковали восемь раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка», – добавили в ГШ.

Кроме того, по всей линии фронта ВС РФ обстреляли позиции СОУ около четырех тысяч раз из артиллерии, 154 из них –  из РСЗО. Также враг запустил 2147 дронов-камикадзе.

Потери врага на сегодняшний день:

Читайте также: Враг продвинулся на севере области и на Купянщине – карты Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 08:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах области сообщил в утренней сводке за 18 января Генштаб ВСУ.".