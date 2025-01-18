Близько чотирьох тисяч разів ударила РФ із артилерії по позиціях ЗСУ – Генштаб

Про бої та обстріли області повідомив у ранковому зведенні за 18 січня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку зафіксували один бій. Ворог марно намагався просунутися у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині росіяни атакували вісім разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки“, – додали у ГШ.

Крім того, по всій лінії фронту ЗС РФ обстріляли позиції СОУ близько чотирьох тисяч разів із артилерії, 154 з них – із РСЗВ. Також ворог запустив 2147 дронів-камікадзе.

Втрати ворога на сьогодні: