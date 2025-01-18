Близько чотирьох тисяч разів ударила РФ із артилерії по позиціях ЗСУ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та обстріли області повідомив у ранковому зведенні за 18 січня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксували один бій. Ворог марно намагався просунутися у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині росіяни атакували вісім разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки“, – додали у ГШ.
Крім того, по всій лінії фронту ЗС РФ обстріляли позиції СОУ близько чотирьох тисяч разів із артилерії, 154 з них – із РСЗВ. Також ворог запустив 2147 дронів-камікадзе.
Втрати ворога на сьогодні:
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 08:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли області повідомив у ранковому зведенні за 18 січня Генштаб ЗСУ.".