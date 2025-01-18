Скільки військових і техніки втратила РФ на півночі Харківщини – дані СОУ
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні за 18 січня в ОТУВ “Харків” поінформували про бої на півночі області, а також втрати окупантів.
“Минулої доби ворог один раз марно намагався просунутись в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 33 удари дронами-камікадзе та здійснили 292 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили ЗСУ.
Також в ОТУВ “Харків” повідомили, що за добу ліквідували 59 військових РФ: 15 убитих, 39 поранених ще п’ять бійців здалися в полон.
Крім того, ЗСУ знищили 41 одиницю озброєння та спецтехніки: артсистему, авто, 37 БПЛА, а також 52 укриття та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 12:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 18 січня в ОТУВ “Харків” поінформували про бої на півночі області, а також втрати окупантів.".