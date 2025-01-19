На мине подорвался мужчина в Харьковской области

Мужчина ранен в результате подрыва взрывоопасного предмета в селе Басово, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня 70-летний мужчина наехал на велосипеде на неизвестный взрывоопасный предмет в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района.

У него ранена правая голень. Пострадавшего госпитализировали.