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На мине подорвался мужчина в Харьковской области

Происшествия 19:22   19.01.2025
Оксана Якушко
На мине подорвался мужчина в Харьковской области Фото: ukrinform.ua

Мужчина ранен в результате подрыва взрывоопасного предмета в селе Басово, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня 70-летний мужчина наехал на велосипеде на неизвестный взрывоопасный предмет в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района.

У него ранена правая голень. Пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 19:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина ранен в результате подрыва взрывоопасного предмета в селе Басово, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".