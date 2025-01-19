На мине подорвался мужчина в Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
Мужчина ранен в результате подрыва взрывоопасного предмета в селе Басово, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня 70-летний мужчина наехал на велосипеде на неизвестный взрывоопасный предмет в селе Басово Золочевской громады Богодуховского района.
У него ранена правая голень. Пострадавшего госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, мина, подрыв;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина ранен в результате подрыва взрывоопасного предмета в селе Басово, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".