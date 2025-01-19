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На міні підірвався чоловік на Харківщині

Події 19:22   19.01.2025
Оксана Якушко
На міні підірвався чоловік на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Чоловік поранений внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у селі Басове, повідомила ДСНС у Харківській області.

70-річний чоловік наїхав велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет сьогодні у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району.

У нього поранена права гомілка. Постраждалого ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік поранений внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у селі Басове, повідомила ДСНС у Харківській області.".