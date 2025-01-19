На міні підірвався чоловік на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Чоловік поранений внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у селі Басове, повідомила ДСНС у Харківській області.
70-річний чоловік наїхав велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет сьогодні у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району.
У нього поранена права гомілка. Постраждалого ушпиталили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, міна, подрыв;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік поранений внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у селі Басове, повідомила ДСНС у Харківській області.".