Прогноз погоды в Харькове и области на 22 января: без осадков

В среду, 22 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 3 мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.