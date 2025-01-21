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Прогноз погоды в Харькове и области на 22 января: без осадков

Погода 18:32   21.01.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 22 января: без осадков Фото: Василий Голосный

В среду, 22 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 3 мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 января, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не прогнозируют.".