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Прогноз погоди в Харкові та області на 22 січня: без опадів

Погода 18:32   21.01.2025
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 22 січня: без опадів Фото: Василь Голосний

У середу, 22 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 3 морозу до 2 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 22 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не прогнозують.".