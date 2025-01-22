Накануне дроны РФ атаковали Харьковщину: погибли мужчины, пострадала женщина
21 января в результате атаки российских БпЛА на Харьковщине есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 18:30 враг ударил дронами по гражданским жителям Гоптовки. Люди передвигались по селу на автомобиле. В результате удара погибли двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.
Уже в 21:35 в селе Борщовка зафиксировали падение вражеского ударного БпЛА, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
В результате взрыва повреждены по меньшей мере пять частных домов, хозяйственные здания и авто. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому районах, а также – Харькову. За сутки в регионе – 10 раненых.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, дрон, погибли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 января в результате атаки российских БпЛА на Харьковщине есть погибшие и пострадавшие.".