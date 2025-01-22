Накануне дроны РФ атаковали Харьковщину: погибли мужчины, пострадала женщина

21 января в результате атаки российских БпЛА на Харьковщине есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 18:30 враг ударил дронами по гражданским жителям Гоптовки. Люди передвигались по селу на автомобиле. В результате удара погибли двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.

Уже в 21:35 в селе Борщовка зафиксировали падение вражеского ударного БпЛА, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

В результате взрыва повреждены по меньшей мере пять частных домов, хозяйственные здания и авто. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому районах, а также – Харькову. За сутки в регионе – 10 раненых.

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