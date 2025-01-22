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Дрони РФ атакували Харківщину: загинули чоловіки, постраждала жінка (фото)

Події 12:09   22.01.2025
Вікторія Яковенко
Дрони РФ атакували Харківщину: загинули чоловіки, постраждала жінка (фото) Фото: наслідки атаки на село Борщівка/Харківська обласна прокуратура

21 січня внаслідок атаки російських БпЛА на Харківщині є загиблі та постраждалі.

Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, близько 18:30 ворог вдарив дронами по цивільних мешканцях Гоптівки. Люди пересувалися селом на автівці. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 1968 та 1980 років народження.

Вже о 21:35 у селі Борщівка зафіксували падіння ворожого ударного БпЛА, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок вибуху пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків, господарчі будівлі та авто. 62-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Харьковщине
Фото: наслідки атаки на село Борщівка/Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що впродовж доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському районах, а також – Харкову. За добу в регіоні – 10 поранених.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 12:09;

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